Editoria: da oggi Quotidiano di Sicilia raddoppia pagine su Palermo e area metropolitana

Palermo, 26 set. (Adnkronos) – Il capoluogo siciliano raddoppia sulle pagine del Quotidiano di Sicilia, che a partire da oggi proporrà ai propri lettori una riorganizzazione dedicata all’informazione proveniente dai territori.

In quest’ottica, "il QdS ha pensato di dedicare sempre più spazio alle notizie provenienti dal capoluogo siciliano e dal Palermitano, raddoppiando la pagina riservata alla città e all’area metropolitana. Un modo concreto per fornire ai lettori informazioni sempre più complete ed esaurienti", si legge in una nota. "Una scelta che si inserisce anche all’interno di una più ampia campagna di comunicazione pensata per il capoluogo siciliano, come si può vedere dai numerosi poster affissi già da ieri in numerose parti della città".

"Il QdS che ormai da quasi 45 anni rappresenta l’altra informazione – fatta di inchieste, approfondimenti, interviste e voci spesso fuori dal coro – si mette dunque ancora di più a servizio di Palermo e dei cittadini siciliani", si legge in una nota.