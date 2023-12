Editoria: Faraone, 'solidarietà a giornalisti Dire, tutelare occupazione'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell'Agenzia di stampa Dire, in sciopero dopo la decisione dell'azienda di procedere con 15 licenziamenti". Così Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia Viva. "Nonostan...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Esprimo solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell'Agenzia di stampa Dire, in sciopero dopo la decisione dell'azienda di procedere con 15 licenziamenti". Così Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia Viva.

"Nonostante i sacrifici fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori, giornalisti che hanno affrontato in questi anni la crisi mantenendo alta la qualità dell’informazione, e nonostante saranno garantite all’agenzia risorse per i prossimi tre anni, l’editore ha scelto la strada dei tagli. Ci auguriamo che si trovi al più presto una soluzione che tuteli l’occupazione di giornaliste e giornalisti che si sono sempre distinti per serietà e professionalità”, conclude.