Editoria, 'La Ragione' cresce da 8 a 12 pagine e continua a investire

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Da oggi il quotidiano 'La Ragione – le Ali alla libertà' lancia numerose importanti novità dall'aumento della foliazione al lancio di una campagna abbonamenti su tutto il territorio nazionale.

Per dare ancora più spazio a contenuti e approfondimenti il quotidiano di opinione aumenta del 50% le pagine passando da otto a dodici. Alle attuali prestigiose firme e all’Academy di giovani talenti che sta formando sul campo i giornalisti di domani si aggiungeranno nuovi contributi di editorialisti e commentatori su temi più ampi e diversificati.

Inoltre da oggi si potrà sottoscrivere un abbonamento alla versione cartacea del quotidiano a soli 9,99 euro al mese (99,99 per l’abbonamento annuale) e ricevere così il giornale direttamente a casa, grazie alla collaborazione con Poste Italiane.

Ma non è tutto: è on air su RTL 102.5, Radio Freccia e RTL 102.5 news la campagna pubblicitaria “Per capire le notizie serve La Ragione”, che promuove la nuova formula di abbonamenti e la conoscenza della testata a un sempre più ampio pubblico. La programmazione è divisa in due fasi: dal 21 novembre al 16 dicembre 2023 e dall’8 al 21 gennaio 2024 per un totale di quasi 1000 spot totali. L’edizione online e l’app resteranno gratuite. Comunicazione digital organica e adv, per rafforzare la crescita dei canali proprietari che hanno visto un forte sviluppo nei numeri (quasi 60mila follower, 30mila iscrizioni alla newsletter)

Al via anche il restyling del sito www.laragione.eu e app per rendere ancora più semplice e immediata la fruizione e lettura dei contenuti.

“In un mondo bombardato da informazioni costanti e spesso alterate – dichiara Davide Giacalone, Direttore Editoriale de La Ragione – noi scommettiamo sempre di più su analisi, opinioni, punti di vista diversi. È il nostro modo di contribuire alla crescita della Ragione”.

“Siamo orgogliosi di lanciare questo articolato pacchetto di novità – afferma Fulvio Giuliani, Direttore Responsabile de La Ragione – in un periodo storico di straordinaria complessità l’esigenza di analisi, approfondimenti, punti di vista differenti è sempre più pressante. Fondamentale avere la possibilità di far crescere uno spazio di pensiero libero. La Ragione diventerà sempre più un luogo anche fisico di confronto, grazie alla nuova redazione di Milano che ospiterà incontri culturali, voci e storie da raccontare e ascoltare. Uno spazio di contaminazione e sperimentazione che vedrà i giovani in primo piano”, conclude Giuliani.

La Ragione è un quotidiano indipendente e non legato ad alcun partito né associazione, diretto da Davide Giacalone e Fulvio Giuliani. Venduto in edicola su tutto il territorio nazionale a soli 50 centesimi, è nato il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana per raccontare con commenti e libere opinioni la realtà, partendo dall’Italia e dall’Europa. Le pagine della testata mirano ad ospitare ogni giorno approfondimenti e analisi delle principali notizie di attualità, politica ed economia, senza rinunciare a contenuti di più ampio respiro legati all’eccellenza imprenditoriale italiana, allo sport, allo spettacolo e al costume.