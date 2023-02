Editoria: Mattarella, attività giornalistica non può subire vessazioni o intimidazioni'**

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Il Congresso della Federazione nazionale della Stampa pone al centro dei suoi lavori lo stretto rapporto che connette l’esercizio della democrazia da parte dei cittadini della Repubblica con la libertà di informazione.

Corrisponde alla consapevolezza del sindacato dei giornalisti del ruolo delicato a cui la professione deve assolvere". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso.

"È indispensabile, per poter praticare in autonomia e libertà il mestiere di giornalista, che ciascuno dei protagonisti sulla scena spenda sino in fondo le proprie energie. L’attività professionale dei giornalisti non può essere soggetta a vessazioni, intimidazioni o violazioni della loro libertà.

Ne va di quella di tutti", prosegue il capo dello Stato.