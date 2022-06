Editoria, Moles: “Il digitale non è un pericolo”

Pescara, 1 giu. (askanews) – “Io ritengo che il digitale non è un pericolo. È uno strumento e come tale va utilizzato. Può essere usato bene o male. Come tutti gli strumenti dobbiamo sempre più imparare a usarlo. La presenza e il digitale possono convivere in un nuovo mondo e piano piano dobbiamo abituare la nostra società a utilizzarli in tutti e due i modi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all Editoria, Giuseppe Moles, rispondendo a Pescara alle domande dei cronisti, a margine dell’inaugurazione di Cartoons on the bay, Festival internazionale dell animazione, organizzato da Rai Com.