Editoria: Pastorino (Pd), 'ritirare licenziamenti Dire, solidarietà a giornalisti e grafici'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Apprendo con grande preoccupazione e disappunto la notizia del licenziamento collettivo avviato dall'agenzia di stampa Dire. Saranno 28 i lavoratori, 15 giornalisti e 13 grafici, a perdere il loro lavoro non per demeriti propri. Manifesto tutta la mia solidarie...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Apprendo con grande preoccupazione e disappunto la notizia del licenziamento collettivo avviato dall'agenzia di stampa Dire. Saranno 28 i lavoratori, 15 giornalisti e 13 grafici, a perdere il loro lavoro non per demeriti propri. Manifesto tutta la mia solidarietà a chi, nonostante due anni di contratto di solidarietà, perderà il posto di lavoro. Allo stesso tempo auspico che l'azienda apra un tavolo per scongiurare questa situazione e mi appello al sottosegretario Alberto Barachini, affinché si adoperi a individuare una soluzione con il ritiro dei licenziamenti". Lo dichiara il deputato del Pd, Luca Pastorino.

"L'informazione – aggiunge Pastorino – è uno dei capisaldi delle democrazie più evolute. Il continuo deterioramento del settore provoca un abbassamento del livello del confronto. Non è accettabile. Da parte mia garantisco il massimo impegno per affiancare giornalisti e grafici della Dire colpiti da questo licenziamento collettivo".