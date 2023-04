Editoria: Ruggieri, 'Renzi? Può essere il Veltroni del Riformista'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Come mi trovo con Matteo Renzi? “Ci vado d’accordo, lo trovo in grande crescita personale, sta anche mettendo a fuoco quelli che erano alcuni dei suoi difetti. Al giornale può fare tante cose”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radi...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Come mi trovo con Matteo Renzi? “Ci vado d’accordo, lo trovo in grande crescita personale, sta anche mettendo a fuoco quelli che erano alcuni dei suoi difetti. Al giornale può fare tante cose”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Andrea Ruggieri, ex deputato di Fi e ora direttore responsabile de il Riformista.

Renzi può essere il Veltroni del Riformista? “E perché no…” Siete di due partiti diversi, lui Italia Viva, lei di Forza Italia. “Io ero di Fi, le mie idee sono vicine a Berlusconi, non a quelle di Fi. Io sono un liberale di c.destra”. C’è chi dice che lo sia anche Renzi. “Io glielo dico da sempre a Renzi ma lui dice che non è vero”. Quando vi incontrerete con Renzi per decidere le strategie del nuovo Riformista? “Domani in tarda mattinata ho una riunione con Renzi e Romeo, ci vedremo nella sede del Riformista”. Cosa potrebbe esserci sul primo numero? “Ci stiamo ragionando”. Magari un’intervista di Matteo Renzi che intervista…se stesso? “E’ un’idea, glielo proporro’”, ha risposto sorridendo Ruggieri a Un Giorno da Pecora.

Anche Calenda potrebbe scrivere sul Riformista? “Certo, chiunque il benvenuto”. Pagato? “Io quando andavo in tv da parlamentare non mi facevo mica pagare…".