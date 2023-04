Editoria: Sangiuliano, 'a Parigi tanti giovani che vogliono leggere autori italiani'**

Roma, 20 apr.(Adnkronos) – C'è una grandissima attenzione e questo è un riconoscimento che viene fatto all'Italia. Stiamo lavorando per proporre al mondo un nuovo immaginario italiano, e riscontriamo un grande successo e una grande attenzione. Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Tg1, in collegamento dal Festival del Libro di Parigi dove l’Italia è nazione ospite d’onore.

"Ci sono tanti giovani che girano in questo meraviglioso padiglione italiano -ha spiegato Sangiuliano- vogliono leggere i nostri autori. Io ho portato qui importanti scrittori come Pietrangelo Buttafuoco, Alessandro Campi, o come Donato Carrisi, Baricco, Maurizio Serra. Diciamo che c'è una nuova consapevolezza dell'importanza dell'Italia nello scacchiere culturale, perché siamo una grande nazione con una cultura molto forte e con una grande tradizione letteraria".

Sulle nuove iniziative culturali del ministero, Sangiuliano ha poi aggiunto che "stiamo facendo una legge strutturale sul libro, vogliamo introdurre un equo canone per le librerie che sono nei centri storici per evitare che i centri storici perdano le bellissime librerie che ci sono nelle nostre città. Vogliamo regalare ai bambini appena nati un libro, o meglio un qr code con il quale i genitori possono acquistare un libro he poi gli verrà dato quando saranno in grado di leggere. Un gesto simbolico per far capire l'importanza di un libro come momento di arricchimento spirituale e di felicità per ciascuno di noi".