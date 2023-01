Editoria: solidarietà Stampa Parlamentare ad agenzia Dire

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - L’Associazione stampa parlamentare esprime piena solidarietà ai colleghi dell’agenzia di stampa Dire colpiti da un piano di esuberi del 30 per cento della forza lavoro. Si legge in una nota dell'Asp. Riteniamo molto grave che i lavoratori non abbia...

Roma, 11 gen.

(Adnkronos) – L’Associazione stampa parlamentare esprime piena solidarietà ai colleghi dell’agenzia di stampa Dire colpiti da un piano di esuberi del 30 per cento della forza lavoro. Si legge in una nota dell'Asp.

Riteniamo molto grave che i lavoratori non abbiano ricevuto lo stipendio di novembre e di dicembre, mentre sono impegnati da oltre un anno in un piano di solidarietà di circa il 30 per cento. L'agenzia Dire rappresenta una realtà di eccellenza e imparzialità, in particolare la redazione politico-parlamentare, anche grazie a una costante presenza nei palazzi istituzionali (Camera dei deputati, Senato, Palazzo Chigi e Quirinale), presenza che riteniamo debba essere garantita.