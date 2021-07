Edo & Racoon, il sito e-commerce di abbigliamento e accessori ecologici

"L’obiettivo è elevare un tema importante come la sostenibilità ambientale anche attraverso la musica e i giovani". Così Edoardo Bagni presenta Edo & Racoon.

Sostenibilità, consapevolezza e modernità sono alcuni dei punti forti del marchio Edo & Racoon. Stile casual, alla moda e giovanile: nasce così il brand di Edoardo Bagni e di sua mamma, intraprendenti e appassionati. È proprio dalla sapiente unione di creatività e passione che nasce il nuovo brand di e-commerce Edo & Racoon, del quale Edoardo ha parlato nell’intervista esclusiva.

Edo & Racoon, il brand

Dopo il periodo vissuto in quarantena Edoardo e sua mamma hanno deciso di lanciare questo progetto, che unisce la passione per la musica di Edoardo (lavora in una casa discografica), l’esperienza di sua mamma nel settore tessile e lo scopo finale di entrambi: un grande messaggio di consapevolezza ecologica rivolta soprattutto ai giovani.

Un progetto innovativo e coraggioso, che arriva alla fine di un periodo difficile causato dall’emergenza coronavirus e dalle conseguenti limitazioni.

Edo & Racoon è il sito e-commerce toscano di abbigliamento e accessori ecologici. Su tutti i canali social ha lanciato il nuovo format The Motel Racoon Interview. L’anima del brand si focalizza attorno alla sostenibilità ambientale e all’amore per la musica, temi trattati in questa nuova serie di video interviste. Protagonisti saranno alcuni giovani artisti, che raccontano la loro visione di un mondo più green ed ecosostenibile a ritmo della loro musica.

Il team è formato da amici, ragazzi che hanno passione per la musica e la voglia di abbracciare messaggi importanti, con un linguaggio giovane e adatto a tutti.

Dopo il loro incontro, Edo e Racoon sono ormai una coppia di amici affiatata e vogliono condividere musica e chiacchiere con tanti nuovi amici. Sono disponibili t-shirt, felpe, cappellini e calzini unisex in fibre naturali da agricoltura biologica e poliestere riciclato, prive di sostanze nocive e che rispettano al 100% gli animali e la manodopera.

“L’obiettivo è elevare un tema importante come la sostenibilità ambientale anche attraverso la musica, sfera maggiormente vicina alle persone e in modo particolare ai giovani. Non ci limitiamo quindi a lanciare solo un canale di vendita di abbigliamento e accessori, ma anche un messaggio ben definito. Parlare di sostenibilità non significa salire su un treno in corsa, ma rispondere invece a un appello per cui dobbiamo recitare un ruolo da protagonisti”. Così ha dichiarato Edoardo Bagni, uno dei soci fondatori del brand.

Edo & Racoon, il progetto

“Da tempo mi sono trasferito a Milano, dove lavoro nell’industria musicale. Nella seconda parte del lockdown sono riuscito a tornare in Toscana e sono diventato socio di mia mamma, creando Edo & Racoon. Lei proviene dal mondo del mobilificio artigianale, ha lavorato per anni nel settore dei tessuti, maturando così grande conoscenza del materiale. Io e mia mamma abbiamo un obiettivo comune: salvaguardare l’ambiente. Il nostro brand nasce in un periodo in cui l’inquinamento ha vissuto un calo per via delle chiusure diffuse. Edo & Racoon si serve di materiali ecologici, nati da una filiera di agricoltura biologica. I nostri prodotti sono di cotone e vantano molti altri certificati, tutti visionabili sul sito”, ha spiegato Edoardo Bagni.

Il brand dà spazio ai giovani, tra video, podcast e interviste, con l’obiettivo di condividere il pensiero delle nuove generazioni, che dovranno pagare le conseguenze dei danni ambientali odierni e dell’inquinamento atmosferico, affrontando l’importanza della sostenibilità ambientale.

Edo & Racoon, i prossimi step

“Spavalderia, coraggio e voglia di fare accomunano me e mia mamma e così nasce l’idea di creare il nostro brand. Sperando che le restrizioni anti-Covid permettano di continuare a incontrarci, l’obiettivo è diffondere ulteriormente il nostro marchio”, ha sottolineato Edoardo Bagni.

Quindi ha svelato: “Ora vorremmo creare uno storytelling sui prodotti che si associano al genere musicale degli artisti che di volta in volta intervistiamo”.