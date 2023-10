Da tempo, ormai, Edoardo Costa è lontano dal mondo dello spettacolo. L’attore, dopo che nel 2008 è finito al centro di uno scandalo sollevato da Striscia la Notizia, si è pian piano allontanato dalle scena. Cosa fa oggi? Dove vive?

Edoardo Costa oggi: cosa fa e dove vive?

Intervistato dal Corriere della Sera, Edoardo Costa si è raccontato un po’. Dal 2008, anno in cui Striscia la Notizia l’ha fatto finire al centro di uno scandalo per le donazioni della sua fondazione Ciak (Construction intelligent association kids), si è pian piano allontanato dal mondo dello spettacolo. Oggi vive principalmente a Los Angeles, ma spesso si reca a Miami e qualche volta anche in Italia, precisamente fuori Milano dove ha una casa. ” Sono trent’anni che vivo tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove ho studiato recitazione. L’America mi ha adottato. Ma amo l’Italia (nel bene e nel male)”, ha ammesso l’attore.

Edoardo Costa sulla bufera di Striscia la Notizia

Prima della condanna per appropriazione indebita, Edoardo Costa era “preso dai piaceri illusori in una vita di eccessi, da rockstar. Ora sono cambiato“. In merito al polverone sollevato da Striscia la Notizia, ha dichiarato:

“L’inchiesta è nata dall’attacco mediatico di ‘Striscia’ ed è seguito un iter giudiziario lunghissimo. Con la mia associazione Ciak avevo fatto cose straordinarie: ho costruito un asilo in Senegal, aiutato le onlus in Afghanistan, Kenya, Brasile, India. Mi sono fatto aiutare da persone esterne per realizzare libri fotografici e calendari, pagandole in nero. Mancavano le ricevute di 180 mila euro versati a loro in cinque anni. I reati fiscali sono caduti in prescrizione. I miei legali hanno rintracciato chi ha ricevuto i pagamenti in nero e ci sarà una revisione del processo. Ma, allora, avevo perso tutto: la mia scuola, due agenzie, due case di produzione, la mia onlus, i miei libri sono andati al macero”.

L’attore ha ammesso di essersi sentito “devastato“, ma oggi dice grazie all’accanimento di Antonio Ricci.

Il ringraziamento ad Antonio Ricci

Edoardo ha raccontato che quel periodo difficile l’ha aiutato a diventare l’uomo che è oggi:

“Non mi sapevo spiegare la ferocia dell’accanimento mediatico. Antonio Ricci, da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia. Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti. Oggi però Ricci lo ringrazierei. Grazie al suo accanimento sono diventato la persona che sono oggi. Il cambiamento può arrivare in mille modi, da un problema di salute, un lutto. Nel mio caso, perdendo la reputazione”.

Costa oggi lavora ancora tantissimo con il cinema, ma prevalentemente in America. Inoltre fa anche il life coach e dà sostegno a quanti vivono momenti di sconforto.