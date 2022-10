Edoardo Donnamaria censurato dal GF, ecco perché

Parole e mimo shock: il discorso di Edoardo censurato dal Grande Fratello

Durante il reality del Grande Fratello le telecamere sono sempre accese riprendendo ogni momento della vita nella casa dei partecipanti che, pur consapevoli della situazione a volte sembrano dimenticarsene esprimendosi fin troppo liberamente. La frase incriminata del giorno è questa volta di Edoardo Donnamaria, che ha usato un termine decisamente poco delicato parlando del rapporto tra due ex concorrenti della casa: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Cosa ha detto e fatto Edoardo e perché il video è stato rimosso

In questa edizione è sbocciato l’amore all’interno della casa, e la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non ha rinunciato a qualche coccola all’interno dello studio, da qui l’aneddoto di Edoardo mentre parlava con alcuni compagni di fino a che punto la coppia si sarebbe spinta con le effusioni dentro la casa: “Ma in pratica sono arrivati al dunque qui dentro?” gli ha chiesto Perez.

Ed Edoardo senza un attimo di dubbio ha risposto che: “Basciano si è fatto fare da lei un…” il tutto seguito da un mimo con soggetti mani e bocca. Vista la differita di un’ora la regia è riuscita a cambiare inquadratura, anche se l’iniziale gesto era ormai stato fatto lasciando pochi dubbi ai telespettatori.