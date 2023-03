Edoardo Donnamaria con lo stesso look dell'ex di Antonella: le reazioni sui social

Ora che entrambi hanno lasciato la casa del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si stanno godendo la loro storia d’amore alla luce del sole e intanto sui social sono spuntate alcune immagini in cui l’ex gieffino indossa gli stessi abiti dell’ex della schermitrice.

Edoardo Donnamaria: il look dell’ex di Antonella

In queste ore hanno fatto il giro della rete alcune immagini in cui Edoardo Donnamaria sembra indossare gli stessi identici abiti usati in precedenza dall’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli ma in tanti, tra i fan dei social, hanno fatto caso al particolare e hanno chiesto delucidazioni alla coppia. Nel frattempo Gianluca Benincasa ha fatto sapere che Antonella Fiordelisi lo avrebbe bloccato sui social e in tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro e se potranno chiarire ulteriormente ora che l’ex schermitrice è fuori dal reality show.

“Stamattina avevo la sveglia alle 6:30 e alle ore 6:45 mi collego e lei, la prima cosa che ha fatto appena mi ha visto collegato, mi ha bloccato. Io non le avevo neanche mandato un messaggio. Ho pensato che, stando in compagnia di lui (Edoardo Donnamaria, ndr.), poteva pensare che se la contattavo e lei stava davanti a lui non poteva parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”, ha fatto sapere Gianluca Benincasa. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?