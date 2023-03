Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato. Cosa è successo dietro le quinte? Pare che l’ex Vippone non abbia preso per niente bene la sua cacciata.

Edoardo Donnamaria dopo la squalifica dal GF Vip

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip a causa di un comportamento ritenuto eccessivo nei confronti di Antonella Fiordelisi. Cosa è successo dopo la sua cacciata? Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, l’ex volto di Forum non ha reagito per niente bene. A telecamere spente è apparso piuttosto frastornato.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Fuori da Cinecittà, Edoardo ha trovato tutta la sua famiglia ad attenderlo. Stando a quanto sostiene Venza, si è “mostrato molto scosso, frastornato e non ha voluto parlare con nessuno“.

Edoardo Donnamaria non ammesso in studio

Donnamaria, essendo stato squalificato dal GF Vip, non ha avuto la possibilità di entrare in studio. Nel frattempo, i fan sono rimasti sconvolti dalla sua cacciata e si sono schierati con lui. In effetti, il provvedimento disciplinare è arrivato un po’ troppo tardi e, allo stesso tempo, dovrebbe essere applicato ad altri concorrenti. Perfino Guendalina Tavassi ha invitato tutti i Vipponi rimasti in gioco a lasciare il reality perché l’eliminazione di Donnamaria non è stata giusta.