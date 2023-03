Dopo la cacciata dal GF Vip, Edoardo Donnamaria è intervenuto a sorpresa su RTL 102.5. L’ex Vippone ha ammesso di essere “frastornato” e di avere un solo pensiero in testa.

A sorpresa, Edoardo Donnamaria si è collegato con il programma Viva l’Italia in onda sulle frequenze di RTL 102.5. In radio ha ritrovato l’ex coinquilino Charlie Gnocchi e gli speaker Carolina Rey, Luca Viscardi e Grant Benson. L’ex Vippone, dopo la squalifica dal GF Vip, ha ammesso di essere “frastornato“.

Edoardo ha esordito:

“Mi sento frastornato . Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori e ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello”.

Dopo 6 mesi al GF Vip, Donnamaria è giustamente confuso. Non solo, è anche amareggiato per la squalifica.

Prima di congedarsi da RTL 102.5, Edoardo ha parlato della fidanzata Antonella Fiordelisi, rivelando di avere un pensiero fisso. Ha dichiarato:

“Sono invitati tutti voi al mio matrimonio, tranne Charlie Gnocchi. (…) Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.