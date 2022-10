Edoardo Donnamaria: la battuta su Gegia divide i fan

Edoardo Donnamaria ha finito per dividere il pubblico social a causa di una sua affermazione su Gegia.

Edoardo Donnamaria ha finito per dividere l’opinione del pubblico dei social a causa di una sua battuta su Gegia al GF Vip.

Da alcune settimane Edoardo Donnamaria e Gegia si trovano a condividere la casa del GF Vip e tra i due sembra essersi instaurato un rapporto piuttosto giocoso.

Nonostante questo nelle ultime ore Edoardo Donnamaria ha fatto una battuta sulla concorrente che non è piaciuta ai fan dei reality show o, almeno, non a tutti. Nonostante in molti abbiano compreso il tono scherzoso da lui utilizzato non sono mancati anche coloro che hanno trovato assolutamente indelicate le sue affermazioni sul conto della sua coinquilina.

Scherzando con Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria ha detto: “Basta che non hai i piedi di un hobbit.

Basta che non hai i piedi di Gegia. Non che Gegia sia un hobbit, per carità, però ci sono anche delle somiglianze volendo, ma senza offesa per gli hobbit.”

Il pubblico del GF Vip è particolarmente attento agli atteggiamenti dei concorrenti e a possibili episodi di discriminazione e bullismo dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Marco Bellavia, che a seguito dell’esclusione da parte degli altri concorrenti ha finito per lasciare il reality show.

Edoardo Donnamaria verrà chiamato a rispondere di quanto affermato su Gegia? Per il momento sulla questione tutto tace e i fan del GF Vip sono curiosi di saperne di più. Alcuni giorni fa Donnamaria è balzato agli onori delle cronache anche per aver confessato di essere fluido proprio all’interno del reality show.