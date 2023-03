Attraverso i social Edoardo Donnamaria, reduce dall’esperienza al GF Vip 7, ha commentato una foto di Aurora Ramazzotti e ha fatto scatenare una bufera.

Edoardo Donnamaria: la frase su Aurora Ramazzotti

Edoardo Donnamaria ha da poco lasciato la casa del GF Vip ed è tornato sui social. In queste ore però un suo commento a una foto di Aurora Ramazzotti, in attesa del suo primo figlio, ha finito per scatenare un putiferio sui social. “Ma non è che sono due?”, ha scritto l’ex concorrente in merito all’evidente pancione di Aurora, che tra pochi giorni darà alla luce il suo bambino. In tanti hanno trovato di cattivo gusto il commento fatto dal fidanzato di Antonella Fiordelisi e lo hanno commentato affermando: “Ma che commento di poco tatto è?”, ha scritto un utente. E ancora: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma”.

Al momento Aurora non ha commentato la battuta di Edoardo Donnamaria ed è possibile che il rapporto tra i due sia confidenziale e che quindi lei abbia compreso l’ironia dell’ex vippone. Nelle ultime ore in tanti hanno notato sui social un grosso anello di fidanzamento spuntato alla mano di Aurora e si chiedono se presto lei e Goffredo Cerza annunceranno le loro nozze.