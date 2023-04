Home > Video > Edoardo Donnamaria: "O ci regalate una casa oppure vi date una regolata" Edoardo Donnamaria: "O ci regalate una casa oppure vi date una regolata"

"Ci continuano ad arrivare pacchi, regali. Tutto bellissimo solo che gli ultimi 3 quadri che ci sono arrivati sono di 3 metri per 3. A Milano viviamo in 60 metri quadrati, a Roma la casa è grande ma siamo in 3 con 2 cani. Quindi o ci regalate anche una casa o un box oppure è il caso che vi date una regolata". Il video ironico di Edoardo Donnamaria ai suoi fan.