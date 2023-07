Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio e ha detto la sua su quanto accaduto negli ultimi giorni tra l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi e Fabrizio Corona. L’ex Vippone ha scritto all’ex re dei paparazzi, ma non c’è alcun ritorno di fiamma.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio su Antonella Fiordelisi e Corona

Qualche giorno fa, Fabrizio Corona ha condiviso su Telegram un video in cui appare Antonella Fiordelisi in intimo, mentre si trova nella clinica di Giacomo Urtis. Ad aver sconvolto i fan sono state le parole per nulla rispettose che l’ex re dei paparazzi ha riservato all’ex Vippona. La stessa Antonellina ha dichiarato di essere pronta a denunciare Corona perché non gli ha mai dato l’autorizzazione per essere ripresa, né tantomeno quella per la pubblicazione del filmato. Anche Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio sulla faccenda.

Edoardo Donnamaria: nessun ritorno di fiamma con Antonella

Con una diretta Instagram, Donnamaria ha accusato Corona per aver pubblicato il filmato senza il consenso di Antonella. Anche se non ha mai fatto il suo nome, il riferimento di Edoardo è chiaro. L’ex Vippone, inoltre, ci ha tenuto a ribadire che tra lui e la Fiordelisi non c’è e non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Sono in buoni rapporti, ma nessuno dei due ha intenzione di tornare ad essere una coppia.

Donnamaria ha scritto a Corona per difendere Antonella

Donnamaria, come documentato su Telegram dallo stesso Corona, ha scritto all’ex re dei paparazzi per prendere le difese di Antonella. Edoardo ha insultato pesantemente Fabrizio, ma le risposte di quest’ultimo sono oscurate. “Se tu fossi una persona normale ti direi che sei una mer*a, che fai schifo… ma sei solo un poveraccio con una serie di svariati problemi che va aiutato, ma se ti rimane un po’ di lucidità vergognati“, ha scritto Donnamaria.