Edoardo Donnamaria: spunta la foto con i rasta

Edoardo Donnamaria aveva i capelli rasta: sul web spunta una foto dove è irriconoscibile.

Edoardo Donnamaria, volto del programma Forum di Barbara Palombelli, si sta facendo conoscere al grande pubblico come concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, è spuntata una sua foto che lo ritrae con lunghi capelli rasta.

Edoardo Donnamaria con i capelli rasta

Prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria era conosciuto per lo più dai fan di Forum. Nel programma condotto da Barbara Palombelli, il Vippone era un volto fisso e, probabilmente, tornerà ad esserlo dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. Fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, Edoardo è apparso con un aspetto pulito, da bravo ragazzo. Nelle ultime ore, però, è spuntata una foto che lo ritrae con i capelli rasta.

Edoardo: la foto con i rasta piace ai fan

Oggi, Edoardo ha i capelli corti e una leggera barbetta sul volto. Dieci anni fa, però, sfoggiava un’acconciatura completamente diversa. Donnamaria, strano ma vero, aveva i rasta. A rendere pubblica la foto che lo ritrae con i dread è stato suo padre Vincenzo. Lo scatto, per sua stessa ammissione, risale a dieci anni fa.

Edoardo: da bad boy a bravo ragazzo

Al momento, non sappiamo per quanto tempo Edoardo abbia sfoggiato i capelli rasta. Di certo, il suo aspetto attuale non corrisponde per nulla a quello di dieci anni fa. I lineamenti del viso sono gli stessi, sia chiaro, ma un tempo appariva come un vero e proprio bad boy. Oggi, invece, sembra il classico tipo ‘casa e chiesa’, almeno all’apparenza.