Edoardo morto a 18 anni dopo l’allenamento di boxe: il funerale si terrà il 10 marzo

Edoardo Zattin è morto a soli 18 anni, il 24 febbraio, dopo un allenamento di boxe. I funerali del giovane si terranno venerdì 10 marzo 2023.

Il funerale di Edoardo Zattin, 18enne di Este morto lo scorso 24 febbraio dopo un allenamento di boxe, si terrà venerdì 10 marzo 2023, alle 15, nella chiesa di S. Girolamo, nella parrocchia del Meggiaro, dove il ragazzo era cresciuto e coltivava le sue amicizie. Le indagini della procura di Padova stanno andando avanti, per capire le cause del decesso del giovane. Il pubblico ministero Maria d’Arpa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, ma l’esame autoptico per il momento non ha ancora dato risposte. Non era stata acquisita tutta la documentazione medica e i consulenti d’ufficio e di parte si dovranno incontrare nel fine settimana per confrontarsi. L’unica cosa certa è che Edoardo ha riportato un trauma cranico sopra l’orecchio sinistro, ma quando e dove non è ancora chiaro.

Il trauma cranico

Il trauma cranico potrebbe risalire a quel mercoledì 24 febbraio, quando il giovane si era allenato a box in una palestra di Monselice. Edoardo potrebbe aver ricevuto un pugno, ma lo “sparring partner” che si allenava con lui ha sempre negato di averlo colpito e non ci sono testimoni. Edoardo, però, è improvvisamente crollato, “dopo essersi soffiato il naso“, come ha riferito l’allenatore Simone Lazzarin. Un collaboratore della palestra ha subito chiamato i soccorsi, ma non ha assistito alla scena. Edoardo è stato operato per ridurre l’ematoma e i medici hanno dovuto intaccare l’osso. Purtroppo il giovane non ce l’ha fatta.