Edoardo Tavassi contro Elenoire Ferruzzi: “Strumentalizzava con il suo vittimismo”

Edoardo Tavassi ha espresso la sua opinione contro Elenoire Ferruzzi all'interno della Casa del GF Vip.

Nonostante sia uscita dalla casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi continua a far discutere e in queste ore ad attaccarla è stato il neoconcorrente Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi contro Elenoire Ferruzzi

Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi ha lasciato la casa del GF Vip per volere del pubblico del programma e a seguire Edoardo Tavassi è entrato tra i nuovi concorrenti attualmente presenti all’interno della Casa.

Il fratello di Guendalina Tavassi – che nele utlime ore ha fatto alcune confessioni sul fratello di Belen, Jeremias, e sua sorella – ha tuoanto proprio contro Elenoire che, a quanto pare, non è riuscita a conquistare la sua simpatia.

“Siccome non è la prima, ma la seconda volta che succede, vuol dire che te c’hai una cosa. E poi non mi piaceva, e questa è una mia opinione, il fatto che strumentalizzasse questa cosa e sto vittimismo del ‘a me non mi prende nessuno perché io sono così’: a me non piace”, ha tuonato Edoardo.

Elenoire replicherà alle sue parole nei suoi confronti?

Elenoire Ferruzzi: le critiche

Edoardo Tavassi non è l’unico ad aver mosso critiche contro Elenoire Ferruzzi all’interno del GF Vip. Nei giorni scorsi contro di lei si era espressa anche Antonella Fiordelisi, che l’aveva criticata apertamente per via del suo trucco e dei suoi abusi con la chirurgia plastica. In tanti sono impazienti di sapere se Elenoire replicherà ai due vip del reality show o se la vicenda resterà senza epilogo.