Edoardo Tavassi dopo l'Isola dei Famosi: strana confessione su Estefania Bernal.

Dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato sui social e ha fatto una strana confessione su Estefania Bernal. Il fratello di Guendalina ha ammesso che la modella gli piaceva già prima di partire per l’Honduras.

L’avventura di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi si è conclusa ad un passo dalla finale, per colpa di un brutto incidente. Il fratello di Guendalina è stato costretto al ritiro a causa di una lesione al gionocchio. Quando ha ricevuto il verdetto, il naufrago è apparso sconsolato, ma non ha perso l’ironia che da sempre lo contraddistingue. Dopo il ritiro, Edoardo è tornato sui social e ha risposto alle curiosità dei fan.

In merito alla sua avventura in Honduras ha dichiarato:

“Quando mi hanno dato la notizia che dovevo tornare ero a pezzi. Appena me l’hanno detto ero giù. Perché il mio sogno era arrivare alla finale con Carmen e Nicolas. Poi a quel punto chiunque di noi tre avrebbe vinto mi sarebbe stato bene sono sincero. Poi ovvio che se avessi vinto io non è che me faceva schifo. Non è che dicevo ‘fate vincere loro’. Quindi ci sono rimasto male, però ora sono contento e tifo per i miei due amici”.