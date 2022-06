Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: la madre di lui svela un segreto

La mamma di Edoardo Tavassi ha svelato alcuni retroscena inaspettati sulla relazione avuta da suo figlio e Diana Del Bufalo.

La madre di Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi ha rotto il silenzio in merito alla liaison avuta da suo figlio e Diana Del Bufalo tra il 2020 e il 2021.

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la madre

Tra il 2020 e il 2021 Edoardo Tavassi ha vissuto una breve ma intensa liaison con Diana Del Bufalo, attrice e cantante conosciuta grazie ad amici in comune e con cui ben presto la relazione si è conclusa in un nulla di fatto nonostante sembrassero affiatatissimi.

Sulla questione si è espressa la madre di Edoardo, che ha dichiarato: “Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”.

La mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi ha svelato anche che i due continuerebbero a sentirsi e che, dopo la rottura, sarebbero rimasti buoni amici.

Quanto a un possibile ritorno di fiamma tra i due ha dichiarato: “Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”

Edoardo e Mercedesz Henger

All’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi si è avvicinato sempre di più a Mercedesz Henger, che ha espresso il suo interessamento nei suoi confronti fin da prima del suo arrivo al reality show. In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere come andranno a finire le cose tra i due, specie dopo che Edoardo ha espresso i suoi dubbi in merito alla sincerità della modella.