Edoardo Tavassi ha un segreto: “Spero esca fuori questa cosa prima o poi”

Edoardo Tavassi ha un segreto che potrebbe cambiare il corso della storia con Mercedesz Henger: di cosa si tratta?

La storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger non è mai iniziata, ma è uscito fuori un segreto che potrebbe cambiare le carte in tavola. Sembra che il fratello di Guendalina stia nascondendo una parte importante della sua vita: di cosa si tratta?

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 è uscito fuori un segreto di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, concorrente dell’Isola dei Famosi, ha interrotto il flirt con Mercedesz Henger perché ha scoperto che il suo ex viveva ancora a casa con lei. A distanza di qualche giorno da questa sua decisione, il fratello di Guendalina è stato sbugiardato nel salotto di Barbara D’Urso. A svelare il suo segreto è stata Arianna David.

Arianna ha raccontato:

“La ragazza misteriosa di Edoardo Tavassi? Io non è che so tantissimo però tempo fa mi sono trovata in un bar con amici, di cui uno che non vedevo da tanto tempo. (…) Insomma incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina. Mi ha detto che sono andati in Sardegna insieme e a fare altre vacanze. E parlando mi fa ‘ma lo sai che Edo vive da tempo a casa con la sua ex fidanzata? Si tratta di una certa Lucia’. Io in quel momento non ho dato molta importanza alla cosa. Quando però l’altra sera l’ho sentito dire che non si fidava di Mercedesz perché lei abitava con l’ex allora mi sono detta ‘il bue che dice cornuto all’asino’. Ha fatto una polemica con Mercedesz e poi lui aveva questo segreto. Spero esca fuori questa cosa prima o poi”.