Edoardo Tavassi, il padre ha un figlio segreto: l’indiscrezione

Edoardo Tavassi, il padre ha un figlio segreto: il ragazzo ha attirato l'attenzione nel corso del Grande Fratello del 2011.

Il padre di Edoardo Tavassi ha un figlio segreto, se così vogliamo definirlo. Il ragazzo, in realtà, ha attirato l’attenzione durante la partecipazione di Guendalina al Grande Fratello. Il suo nome, però, non è venuto fuori quando il signor Luciano ha parlato con il pargolo durante l’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi: il padre ha un figlio segreto

Edoardo e Guendalina Tavassi sono nati nel corso della relazione tra Luciano ed Emanuela. Quando l’amore è finito e i due hanno deciso di separarsi hanno chiesto ai figli di scegliere con chi vivere. Edoardo ha preferito la madre, mentre Guendalina il padre. A questo punto, i genitori sono andati ognuno per la propria strada. Il signor Luciano ha conosciuto un’altra donna e ha messo al mondo altri bambini.

E’ proprio di loro che hanno parlato padre e figlio durante l’Isola dei Famosi.

“Sappi che ti voglio bene papà, sono un giullare grazie a te, perché questo è quello che ho preso da te. Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore di nessun tipo, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratellini in maniera esemplare. Si riparte da zero con me, io perdono sempre“, ha dichiarato Edoardo riferendosi ai figli del padre.

Chi è il figlio segreto del signor Tavassi?

Nel suo discorso, il naufrago non ha fatto riferimento al figlio segreto del padre. Il ragazzo, infatti, ha scelto di non avere alcun tipo di rapporto con il signor Luciano. Si chiama Niccolò Pietroluongo e il suo nome ha attirato l’attenzione nel corso della partecipazione di Guendalina al Grande Fratello del 2011. I tre fratelli si sono visti per la prima volta proprio in questa occasione. Niccolò, intervistato da Visto, si era così presentato:

“Sono il figlio di Luciano Tavassi, papà di Guendalina. Ho sempre saputo di avere altri fratelli da qualche parte ma non ci siamo mai incontrati”.

L’incontro tra Edoardo, Guendalina e Niccolò

Nella stessa intervista, Niccolà ha raccontato l’incontro con Edoardo e Guendalina: