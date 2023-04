Edoardo Tavassi replica a Sonia Bruganelli: "Manipolatore? Mi infastidisce"

Edoardo Tavassi, tornato alla vita reale dopo il GF Vip 7, ne ha approfittato per replicare a Sonia Bruganelli. L’opinionista l’ha definito più volte un “manipolatore”.

Edoardo Tavassi replica a Sonia Bruganelli

Nel corso di uno space su Twitter, Edoardo Tavassi ha finalmente replicato a Sonia Bruganelli. Nel corso della sua avventura al GF Vip 7, l’opinionista l’ha definito più volte un manipolatore. In alcune interviste, la signora Bonolis ha dichiarato: “A Edoardo ho detto che è stato manipolatore. Ovviamente io mi riferivo al personaggio, al concorrente e non a lui come persona nel privato. Poi ci sta che uno faccia le sue strategie per andare avanti. Poi io sono libera di esprimere la mia opinione perché sono pagata per farlo e credo sia giusto“.

La replica di Edoardo Tavassi

Tavassi, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno”.

Edoardo Tavassi ringrazia una fan

Sempre nel corso dello space su Twitter, Edoardo è rimasto piacevolmente sorpreso da una fan. Quest’ultima ha voluto ringraziarlo perché lui l’ha fatta sorridere in un momento molto delicato. Tavassi ha replicato: