Edoardo Tavassi senza veli in acqua: Estefania e Mercedesz lo spogliano

Mercedesz Henger e Estefania Bernal si sono divertite a rubare il costume a Edoardo Tavassi mentre era in acqua.

Mercedesz Henger e Estefania: Edoardo senza veli

Alla fine, mossa a compassione dall’impossibilità del naufrago a uscire dall’acqua, Mercedesz gli ha dato il suo pareo, finendo per scatenare ancora di più l’ilarità generale. Intanto sull’Isola Edoardo ha confessato che si divertirebbe molto con Estefania, mentre lei ha dichiarato che lui “è un figo”.

“È nata una grande amicizia, veramente, con lei mi diverto tantissimo!” ha ammesso Edoardo Tavassi, sul conto di Estefania, e ancora: “È molto autoironica, soprattutto perché non capisce le battute che faccio, ma anche lei poi parla e io non capisco, dunque è un rapporto meraviglioso!”.

In tanti si chiedonos e le sue attenzioni non si siano spostate su Estefania e, sopratutto, come la prenderà Mercedesz che, finora, ha sempre manifestato di provare dei sentimenti per Edoardo. In tanti si chiedono se tra i due sboccerà qualcosa una volta terminato il programma e per il momento sulla questione non è dato sapere di più.