Edoardo Tavassi, spunta un vecchio sfogo contro i reality: è "tutto finto". Le sue parole sorprendono i fan.

Edoardo Tavassi è diventato popolare grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022. I fan più attenti, però, ricordano le sue incursioni tv in due vecchi reality e anche qualche sfogo di troppo contro la televisione.

Costretto al ritiro a causa di un incidente al ginocchio, se fosse rimasto all’Isola dei Famosi 2022 Edoardo Tavassi si sarebbe giocato la vittoria. Insieme a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, infatti, era uno dei preferiti per la finalissima. Reality honduregno a parte, sono spuntate dichiarazioni sul mondo dello spettacolo che il fratello di Guendalina ha fatto qualche anno fa. Nello specifico, Edoardo parla del Grande Fratello 11, edizione che ha visto sua sorella come concorrente.

Stando a quanto riporta Biccy.it, Edoardo crede che la tv sia finta e che il Grande Fratello sia il re della finzione. Via Facebook, ha tuonato:

“Qui non si tratta della solita anonima talpa! Ve lo dico io in prima persona mettendoci la faccia!! Gli autori vogliono eliminare Guendalina al più presto perché ritenuta personaggio ormai scomodo in quanto si è più volte ribellata alle loro disposizioni dicendolo anche pubblicamente. E malgrado i loro tentativi di censura qualcosa è emerso lo stesso. Ormai hanno spremuto Guendalina a dovere e non hanno più bisogno di lei. Guendalina uscirà il 14 marzo dopo la nomination di stasera. Credo che sia meglio così perché sfruttarla fino alla semifinale sarebbe ancora peggio, almeno così potrà riabbracciare prima sua figlia”.

Tavassi aveva una sua teoria sul Grande Fratello, che estende anche al mondo dello spettacolo.

Sempre su Facebook, in riferimento al Grande Fratello 11, si legge ancora:

“Questa edizione la vincerà Rosa Baiano in finale con Ferdinando, Andrea e Margherita. Sono contento che mia sorella esca da quel covo di falsi buonisti che sono riusciti a prendere in giro gran parte del pubblico a casa. L’unico rimpianto di Guendalina una volta uscita sarà di non aver fatto capire alla gente come stanno veramente le cose. Non vi fate prendere in giro perché è quasi tutto falso. (…) Ma a chi vogliono darla a bere?? Tutto costruito! Gli autori cercano persone prive di personalità e carattere da poter manipolare a loro piacimento e Guendalina non è assolutamente così quindi fuori! Il fatto più eclatante è stato il vano tentativo del GF nel creare la coppia Raoul-Guendalina, cosa alla quale Guendalina si è subito ribellata lasciandosi scappare anche la seguente frase con Margherita una volta uscita dal confessionale ‘loro vogliono che mi ci metto ma a me non piace!’. Vi dico tutto questo affinché non vi facciate prendere in giro! Guardate il GF con un’altra ottica. La televisione è finta e il Grande Fratello è il re della finzione!!”.