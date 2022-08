Edoardo Tavassi su Diana Del Bufalo: “L’unica che mi ha fatto stare bene”

Edoardo Tavassi ha espresso la sua opinione sulla sua celebre ex, Diana Del Bufalo.

Edoardo Tavassi ha rotto il silenzio in merito alla sua storia con la sua ex, l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo.

Edoardo Tavassi: la confessione su Diana Del Bufalo

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo hanno vissuto una breve e intensa liaison, tanto che anche la madre dell’ex naufrago ha affermato quanto l’attrice secondo lei sarebbe stata la persona giusta per lui.

A quanto pare lo stesso Tavassi ha conservato un ottimo ricordo in merito alla sua ex e infatti su di lei ha dichiarato:

“Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra noi oggi c’è una grande amicizia, è quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto siano cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire.

Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista”, ha ammesso.

Edoardo Tavassi è single

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi – dove sembrava che si sarebbe avvicinato a Mercedesz Henger o a Estefania Bernal – Edoardo Tavassi ha confessato di essere single “per scelta”.

“In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo.

Lei deve essere più simpatica di me”, ha rivelato.