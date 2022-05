Educazione ambientale, Conou porta l'economia circolare a Didacta

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Conou porta l'economia circolare a Didacta. Il Consorzio Nazionale degli Oli Usati, che ha fatto dell’educazione ambientale dei giovani una delle sue mission principali, ha scelto Fiera Didacta Italia, la più importante manifestazione dedicata al mondo della scuola (dal 20 al 22 maggio a Firenze, Fortezza da Basso), per presentare venerdì 20 maggio il nuovo cortometraggio 'La pace dell’olio', tratto da una novella del divulgatore ambientale Roberto Cavallo, che vuole far riflettere sull’importanza del recupero dei materiali e dell’economia circolare e che si inserisce nell’omonimo progetto educativo dedicato alla scuole elementari.

La Fiera Didacta rappresenta anche un’importante occasione per aprire un dibattito con i professionisti della formazione sull’importanza di promuovere la cultura ambientale in ambito scolastico, adottando i linguaggi attuali del digitale e dell’edutainment.

Un secondo appuntamento, in programma sabato 21 maggio con la partecipazione della sottosegretaria ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia, sarà inoltre l’occasione per presentare il bilancio di Green League Missione Sostenibilità, l'iniziativa digitale di Conou per la sensibilizzazione ambientale che ha finora coinvolto più di mille studenti delle classi medie in tutto il Paese.