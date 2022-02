Effetti collaterali vaccino Covid, Guido Rasi: ” Una grossa componente dovuta a effetto nocebo”

Il consulente del commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo commenta il l Rapporto dell'Aifa sugli effetti collaterali del vaccino

Guido Rasi commenta i dati del Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-covid diffuso oggi dall’Agenzia italiana del farmaco, parta dell’effetto “nocebo” su alcune reazioni collaterali al vaccino.

Il Rapporto annuale dell’Aifa

In base al “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19‘, diffuso e illustrato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa – che raccoglie i dati dall’inizio della campagna vaccinale fino alla fine dello scorso anno solare – i decessi per reazioni avverse da vaccino Covid sono 22, ovvero lo 0,2 di casi per milione di dosi.

Le segnalazioni di sospetto evento avverso

Inoltre, l’atteso rapporto dell’Aifa riporta che sono state inserite nella “Rete Nazionale di Farmacovigilanza” 117.920 segnalazioni di “sospetto evento avverso” successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino. Ne consegue dunque un tasso di 109 segnalazioni ogni 100mila dosi somministrate, indipendentemente dal vaccino e dalla dose, ovvero circa una su mille.

Effetti collaterali vaccino ed effetto “nocebo”

“Abbiamo avuto grande fortuna nel poter avere in tempi brevi un’arma molto efficace” contro Covid-19 “che sono i vaccini.

Il dato conferma che la gran parte degli effetti collaterali è identica a quella registrata negli studi di sperimentazione da chi ha ricevuto il placebo, quindi una grossa componente è dovuta all’effetto ‘nocebo’ ovvero la suggestione, a cui nessuno di noi sfugge, non è un difetto di qualcuno ma è la natura umana” ha affermato Guido Rasi , ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali e consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24 (fonte Adnkronos).