Effetto Green pass obbligatorio, il monitoraggio Gimbe: è corsa ai tamponi, meno ai vaccini

Il monitoraggio Gimbe ha svelato nuovi dettagli sull’effetto del Green Pass obbligatorio. Sono aumentati i tamponi, ma i vaccini meno. Nel report è stato evidenziato anche un calo di contagi, ricoveri e terapie intensive.

Effetto Green pass obbligatorio, il monitoraggio Gimbe: è corsa ai tamponi

Il Green pass è diventato essenziale per svolgere le attività quotidiane, dal divertimento si trasporti, e ora è diventato anche obbligatorio per lavorare. L’introduzione dell’obbligo ha avuto un effetto che forse non era quello desiderato. Secondo la Fondazione Gimbe l’impatto del Green pass è stato molto evidente sui tamponi rapidi fin dal 6 agosto. In un mese la media a 7 giorni dei test antigenici è aumentata del 57,7%, passando da 113mila a 178mila, per poi stabilizzarsi.

Per quanto riguarda i nuovi vaccinati, non c’è stato nessun cambiamento significativo. Un lieve rialzo dopo il 6 agosto, poi le dosi sono crollate, con il minimo di 66mila toccato il 17 settembre. In seguito è stata segnalata una leggerissima risalita. “La progressiva estensione del green pass ha ottenuto un effetto molto netto in termini di testing della popolazione, contribuendo a ridurre la circolazione del virus, ma sinora non ha prodotto nessuna impennata nella curva dei nuovi vaccinati” ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente Gimbe.

Effetto Green pass obbligatorio, il monitoraggio Gimbe: crollano casi e ricoveri

I numeri del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, tra il 22 e il 28 settembre 2021 sono positivi. Sono stati registrati 23mila nuovi casi, ovvero il 19,2% in meno rispetto alla settimana precedente, più di 10mila casi positivi in meno (-9,7%), 386 decessi, diecimila persone in meno in isolamento (-9,6%), 519 ricoverati con sintomi in meno (-13,2%) e 57 pazienti in meno in terapia intensiva (-11%).

“Ormai da 4 settimane consecutive continuano a scendere i nuovi casi settimanali, anche sul fronte dei contagi iniziano a intravedersi i risultati della campagna vaccinale, con oltre il 71% della popolazione che ha completato il ciclo” ha dichiarato Cartabellotta.

Effetto Green pass obbligatorio, il monitoraggio Gimbe: 8,3 milioni di italiani non vaccinati

Dal monitoraggio è emerso anche che al 29 settembre il 76% della popolazione aveva ricevuto almeno una dose di vaccino, con il 71,3% di persone che avevano già completato il ciclo vaccinale. Nell’ultima settimana le somministrazioni sono aumentate del 4,1%, mentre il numero dei nuovi vaccinati è aumentato del 19,8%. “A fronte di oltre 8,3 milioni di persone non hanno ricevuto nemmeno una dose, in questa fase è molto difficile giudicare l’entità dei progressi della campagna vaccinale, per l’ingiustificata indisponibilità pubblica sia dei dati delle prenotazioni, sia del numero di persone esonerate dalla vaccinazione” ha commentato Cartabellotta.