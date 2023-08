EggCrack, il trend di TikTok dei genitori che rompono le uova in faccia ai figli: le critiche

I trend su TikTok possono essere divertenti ma anche nocivi e pericolosi. Uno di questi è proprio Egg Crack, la pratica in cui i genitori rompono uova in faccia ai figli.

EggCrack, il trend di TikTok dei genitori che rompono le uova in faccia ai figli: cos’è?

I trend su TikTok possono andare da tendenze innocue e divertenti ad altre nocive e pericolose. Una di queste è l’Egg Crack. Questo trend vede i genitori rompere le uova in faccia ai figli e sta spopolando. Potrebbe sembrare apparentemente innocuo e divertente, ma non lo è. Ricorda sicuramente la tendenza a schiaffeggiare i figli con le fette di formaggio. In questo caso, però, il dolore è evidente, così come l’umiliazione che provano i bambini sottoposti a questo scherzo privo di senso. Nei video la reazione dei bambini è di confusione e sconcerto, ma anche di dolore e rabbia. La pagina TikTok @mom.uncharted è dedicata a denunciare lo sfruttamento e l’abuso dei bambini sos social network e consiste nello spiegare perché lo shareting è problematico e dannoso. “Siamo davvero così annoiati, come genitori, e alla disperata ricerca di contenuti?” si è chiesta Sarah, la donna che gestisce la pagina, parlando dell’Egg Crack, come riportato da Motherly. “E la dopamina, i like e le visualizzazioni, ci spingono nel 2023 a rompere le uova sulla testa dei nostri figli nella speranza che abbiano una reazione divertente da postare pubblicamente online per intrattenere gli estranei? Cosa stiamo facendo? Perché lo stiamo facendo?” ha chiesto ancora.

Egg Crack, trend TikTok che sta spopolando: le critiche

L’Egg Crack ha ricevuto moltissime critiche. Prima di tutto non si tratta di un trend divertente, ma piuttosto dannoso e pericoloso. In secondo luogo, è davvero brutto pensare che i genitori siano così alla ricerca di visibilità online da umiliare i propri figli e condividere il video. I bambini, felici di aiutare la mamma o il papà in cucina, rimangono scioccati dal loro comportamento e non capiscono il motivo per cui si ritrovano con un uovo rotto sulla faccia. “Per favore, non siate il primo bullo di vostro figlio. Perché questo è esattamente ciò che è: bullismo” ha dichiarato la giornalista Cassandra Stone su Motherly. “Non solo non è divertente (ci sono tanti modi per creare contenuti divertenti e convincenti per i genitori, ma questo non lo è), ma non va affatto bene” ha concluso.