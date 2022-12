Alessandro Egger ha deciso di reinventarsi e ha comunicato ufficialmente che, una volta conclusa l’esperienza a Ballando con le Stelle, diventerà un conduttore.

Egger: “Dopo Ballando con le Stelle farò il conduttore”

C’è una carriera da conduttore nel futuro di Alessandro Egger? Il modello, che ha prestato il volto al bambino delle barrette Kinder, sembra esserne convinto.

“Dopo Ballando con le Stelle farò il conduttore in tv”, ha annunciato in diretta mentre stava partecipando a Rtl 102.5 News in qualità di ospite del programma radiofonico Trends & Celebrities.

Secondo quanto riferito dal concorrente del talent show di Milly Carlucci, la cosa è data per certa.

“Ho avuto dei contatti e a questo punto – non posso ancora dirvi dove e quando – lascerò Milano – capitale della moda – per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione“, ha detto Egger ai microfoni di Rtl 102.5.

La finale di Ballando

Intanto, il modello classe ’91 si sta preparando ad affrontare la finalissima di Ballando con le Stelle. È stato, infatti, il primo concorrente a vincere la prima semifinale del programma che si è conclusa senza nessun eliminato.

L’ultima puntata del fortunato format della Carlucci, che nell’edizione 2022 ha dovuto affrontare non pochi ostacoli e risolvere le acredini che si sono create tra Selvaggia Lucarelli e i concorrenti o anche gli stessi colleghi di giuria, andrà in onda nella serata di venerdì 23 dicembre.