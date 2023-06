Un 23enne russo in vacanza a Hurghada (città turistica in Egitto) è stato divorato da uno squalo a pochi metri dalla spiaggia. Il tutto è avvenuto dinanzi agli altri turisti presenti e comprensibilmente sotto shock per la tragedia che si consumava davanti ai loro occhi.

Egitto, 23enne divorato da squalo: l’aggressione

Il filmato dell’aggressione da parte dello squalo sta divenendo virale e sta provocando sgomento da parte degli utenti, in quanto si vede il giovane attaccato dal pesce, che lo fa sparire sott’acqua. Come precisa Virgilio Notizie, nessuno è riuscito ad aiutare il povero ragazzo, poiché l’aggressione da parte dello squalo è stata rapidissima.

L’avvertimento del consolato generale russo

A confermare l’attacco nei confronti del 23enne è stato lo stesso consolato generale russo via Telegram, raccomandando ai connazionali di fare attenzione e di rispettare i divieti di balneazione imposto dalle autorità locali.

Lo squalo è stato catturato

Il ministero dell’Ambiente egiziano ha fatto sapere come una squadra specializzata ha catturato lo squalo che ha ucciso il giovane per condurre le opportune indagini. Più o meno un anno fa si era verificata una vicenda abbastanza simile, sempre a Hurghada, che aveva costretto a chiudere una zona della costa egiziana affacciata sul mar Rosso. In quel caso era stato un turista austriaco a perire per mano di uno squalo.