Egitto, al-Sisi: Trump fermi guerra a Gaza, è l'unico in grado farlo

Il Cairo, 28 lug. (askanews) -Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha lanciato un appello “speciale” al presidente statunitense Donald Trump affinché intervenga per porre fine alla guerra a Gaza, affermando che “è arrivato il momento di mettere fine alla guerra”. In un discorso televisivo sulla crisi umanitaria a Gaza, al-Sisi ha affermato che Trump “è l’unico in grado di fermare la guerra, portare aiuti e porre fine a questa sofferenza”.