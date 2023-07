Egitto: Alfieri (Pd), 'Zaki libero, grande risultato dei nostri diplomatici'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Zaki finalmente libero! Al-Sisi ha concesso la grazia a Zaki. Grazie a tutti coloro che si sono mobilitati in questi anni e in particolare ai nostri diplomatici che hanno lavorato fino all’ultimo per questo grande risultato". Lo scrive in un post il senat...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Zaki finalmente libero! Al-Sisi ha concesso la grazia a Zaki. Grazie a tutti coloro che si sono mobilitati in questi anni e in particolare ai nostri diplomatici che hanno lavorato fino all’ultimo per questo grande risultato". Lo scrive in un post il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.