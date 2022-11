Dinamica dell'incidente ancora da chiarire. L'autobus si ribalta finendo nel Delta del fiume Nilo, in Egitto. Il numero delle vittime potrebbe aumentare.

Il bilancio della tragedia è di una ventina di morti circa e sei feriti. L’incidente è avvenuto in Egitto, stato del Nord Africa. Il mezzo che si è ribaltato è un autobus che viaggiava a 120 km a Nord-Est del Cairo, capitale della Nazione.

Egitto, autobus si ribalta: almeno 20 morti e 6 feriti

Il veicolo si trovava all’altezza di Mansoura e si è girato su se stesso finendo nel Delta del fiume Nilo. Tra le persone che erano a bordo ci sono almeno venti vittime e sei feriti accertati. I soccorritori hanno salvato la vita a sedici persone. Il bollettino della tragedia è stato riportato dal ministero della Salute egiziano.

Le cause del sinistro sono ancora ignote. Il numero di vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Le strade in Egitto sono spesso causa di incidenti

Sebbene la dinamica dell’incidente non sia ancora chiara è molto probabile che la colpa possa essere della strada. In Egitto molti tratti di strada non sono asfaltati e sono molto pericolosi. Il numero di incidenti con vittime a causa delle pessime condizioni del manto stradale, spesso sabbioso e non asfaltato, è molto frequenti in tutta la Nazione.

Fonte foto: BreakingItalyNews