Egitto, decapita un uomo per strada e gira con la testa fra i passanti mostrandola a tutti, fermato ha spiegato: "Molestava mia madre e mia sorella"

Orrore in diretta in Egitto, dove nella città di Ismaila uno sconosciuto decapita un uomo per strada e gira con la testa fra i passanti dopo aver ucciso davanti a tutti la sua vittima. È accaduto tutto in pochi minuti sotto gli occhi inorriditi dei passanti, alcuni dei quali hanno ripreso e postato su Twitter il video quell’orrore.

Orrore per strada in Egitto: decapita un uomo e gira nel traffico esibendo la testa

Lo sconosciuto ha raggiunto un uomo e con una specie di machete lo ha ucciso, poi gli ha spiccato la testa dal busto ed ha cominciato a sfilare in strada mostrandola a chi si avvicinava. La polizia cittadina, allertata immediatamente, ha rintracciato l’assassino e dopo il fermo lo ha identificato come Abdul Rahman.

Decapita un uomo per strada, il gesto di Abdul Rahman sconvolge l’Egitto e il web

Alcuni testi hanno visto Rahman armeggiare con il corpo dell’uomo e sollevare la testa, per poi infierire su di essa con il suo coltellaccio. Ma perché l’uomo avrebbe compiuto un gesto così eclatante ed efferato?

Perché l’arrestato ha decapitato un uomo per strada in Egitto: il racconto di Rahman

Secondo la sua versione la vittima aveva molestato sessualmente sua madre e sua sorella, questo mentre lui era assente perché ricoverato in un centro di recupero per tossicodipendenti.

Rahman, che è risultato essere affetto da disturbi mentali e che pare avesse anche lavorato nel mobilificio del fratello della sua vittima, è stato messo in stato di fermo per dieci giorni, poi comparirà davanti al giudice.