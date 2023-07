Egitto: Della Vedova, 'indignati per condanna Zaki, governo non faccia calare silenzio'

Egitto: Della Vedova, 'indignati per condanna Zaki, governo non faccia c...

Egitto: Della Vedova, 'indignati per condanna Zaki, governo non faccia c...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Proviamo come +Europa indignazione per questa palese condanna ingiusta. Chiediamo al governo di non far calare un velo di silenzio per il caso Zaki e il caso Regeni". Lo ha detto intervenendo nell’aula di Montecitorio il deputato di +Europa Benedetto Dell...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Proviamo come +Europa indignazione per questa palese condanna ingiusta. Chiediamo al governo di non far calare un velo di silenzio per il caso Zaki e il caso Regeni". Lo ha detto intervenendo nell’aula di Montecitorio il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Tutta la nostra vicinanza a Patrick Zaki, il suo sorriso, la sua capacità di lottare lo supporterà in questi lunghi, terribili, ingiusti ulteriori 14 mesi di carcerazione. Ma da questa condanna arriva anche un monito all’Italia e all’Europa: pensare di fare economia della pressione sui Paesi della riviera del Mediterraneo in termini di stato di diritto e di diritti umani si rivela un’illusione e chi in quei luoghi conculca i diritti umani accende la miccia di una bomba ad orologeria, altro che stabilità e contenimento dei flussi migratori", ha detto ancora il parlamentare.

"La sentenza di condanna di Patrick Zaki conferma quanto vale anche per Giulio Regeni: in questi casi solo il ricorso agli strumenti del diritto internazionale può offrire una possibilità di giustizia che non sia quella arbitraria e aberrante tipica di ogni dittatura", ha concluso Della Vedova.