Egitto, enorme incendio in direzione sicurezza sul Canale Suez

Milano, 2 ott. (askanews) – Un incendio di vaste dimensioni ha devastato uno dei più grandi edifici della città egiziana di Ismailiya, sul Canale di Suez. Lo apprende Afp da fonti di sicurezza.

L’incendio, la cui origine non è stata resa nota, è scoppiato nella sede della Direzione della Sicurezza prima dell’alba e le immagini pubblicate mostrano fiamme altissime che divorano i numerosi piani dell’imponente edificio in pietra.

I media statali e le autorità non hanno finora commentato l’accaduto, un evento che avviene nello stesso giorno in cui il presidente Abdel Fattah al Sissi potrebbe annunciare, secondo i suoi sostenitori, la sua candidatura per le presidenziali di dicembre.