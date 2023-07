Egitto: Foti (FdI), 'grande notizia grazie a lavoro Meloni e Tajani'

Roma, 19 lug (Adnkronos) – "E’ una grande notizia quella della grazia concessa dal presidente egiziano Al- Sisi a Patrick Zaki, condannato ieri a 3 anni di carcere. Un grazie al tempestivo lavoro diplomatico e politico del presidente Giorgia Meloni, che dimostra ancora una volta la sua autorevolezza anche in campo internazionale, e al ministro degli Esteri Antonio Tajani. A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprimo profonda soddisfazione per la risoluzione, in tempi brevissimi, di questo caso". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.