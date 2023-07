Egitto: Fratoianni, 'contenti per Zaki, ora si consegnino responsabili omicidio Regeni'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Innanzitutto siamo contenti per Patrick Zaki che da oggi può tornare a essere libero e a riprendere la sua vita, dato che era stato accusato e condannato ingiustamente. Resta il dolore perché questo ragazzo ha passato 22 mesi nelle carceri del regime egiziano senza aver commesso alcun reato. Ed è per questo che il nostro pensiero in queste ore va alle migliaia di prigionieri politici rinchiusi nelle galere di Al Sisi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine della manifestazione in piazza del Pantheon promossa da Amnesty International.

"Ora l’Egitto sull’assassinio di Giulio Regeni – prosegue il leader di SI – cambi strada perché i responsabili siano consegnati alla giustizia. Se c’è stato un intervento diplomatico che ha sbloccato la situazione bene, ma se l’intervento diplomatico avesse previsto uno scambio con l’affossamento della verità e della giustizia per Giulio sarebbe un pessimo segnale". "Con la gioia per Zaki ora occorre ancor di più tenere alta l’attenzione perché in quel Paese sia ripristinato il rispetto dei diritti umani", conclude Fratoianni.