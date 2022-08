Egitto, le luci a Giza si spengono per risparmiare energia

Roma, 29 ago. (askanews) – Numerose strade a Giza, a circa 20 chilometri a sud-ovest dalla capitale egiziana Il Cairo, sono al buio per far fronte alla crisi economica provocata dalla guerra in Ucraina. Per compensare, l’Egitto ha trovato una soluzione: ridurre l’illuminazione pubblica per risparmiare energia ed esportare più gas, con l’obiettivo di mantenere la valuta forte, mentre secondo gli esperti un nuovo prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e una liberalizzazione della moneta si preannunciano inevitabili.

