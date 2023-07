Egitto: Mulè (Fi), 'felice per la grazia a Zaki, è un successo per la nostra diplomazia'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "La grazia a Patrick Zaki mi rende felice perché si tratta di un provvedimento che gli restituisce la libertà, la libertà anche di venire in Italia, come ha già annunciato e soprattutto toglie l'angoscia con la quale tutti seguivano u...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "La grazia a Patrick Zaki mi rende felice perché si tratta di un provvedimento che gli restituisce la libertà, la libertà anche di venire in Italia, come ha già annunciato e soprattutto toglie l'angoscia con la quale tutti seguivano un caso che per la nostra civiltà giuridica non sarebbe neanche dovuto iniziare". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, in un’intervista a Radio Radicale.

"Va dato atto e merito al governo e al ministro degli esteri, Antonio Tajani – sottolinea l'esponente azzurro -. E’ stato un lavoro incisivo, condotto sottotraccia, un’operazione diplomatica che dimostra la nostra capacità di avere importante relazioni internazionali, in questo caso con un Paese delicato quale è l’Egitto e dimostra che ancora una volta il lavoro silenzioso ma fattivo della nostra diplomazia e del governo, che evidentemente è stato riconosciuto come interlocutore affidabile, ha dato i suoi frutti con la grazia da parte del presidente Al Sisi". "Oggi bisogna solo essere felici di questo atto ma ciò non significa rinunciare alla ricerca della verità dovuta per Giulio Regeni", conclude Mulè.