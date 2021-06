Egitto: Oddati (Pd), 'mobilitarsi per liberazione Zaki'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Oggi è la Festa della Repubblica per noi, mentre in Egitto di sta consumando una tortura umana e psicologica verso un ragazzo che ha studiato in Italia, a Bologna, e che noi sentiamo come un nostro cittadino che ha il solo torto di professare liberamente le sue idee e le sue opinioni politiche.

I democratici italiani ed europei si mobilitino per la sua liberazione e per un processo giusto". Così sui social Nicola Oddati, componente della Direzione nazionale del Partito democratico.