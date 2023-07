Egitto: Orlando (Pd), 'con Zaki Stato ha fatto suo dovere, non si chiede ringraziamento'

Egitto: Orlando (Pd), 'con Zaki Stato ha fatto suo dovere, non si chiede...

Egitto: Orlando (Pd), 'con Zaki Stato ha fatto suo dovere, non si chiede...

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "Credo che quando lo Stato riporta a casa Zaki fa il suo dovere, quando realizza una estradizione di un criminale fa il suo dovere, quando riesce ad assicurare alla giustizia fa il suo dovere. Le photo opportunity sono una cosa di troppo che andrebbero cancellate". Lo ha detto Andrea Orlando al 'Caffè della domenica' su Radio24.

"Un Paese normale è un Paese nel quale quando si raggiunge un obiettivo si gioisce nell'insieme ringraziando tutti quelli che hanno contribuito ad ottenere quel risultato, non un Paese nel quale ci mette la faccia il ministro o il sottosegretario. Quando si esegue una indicazione costituzionale non bisogna ricevere un ringraziamento, quello che è scritto nella costituzione è il nostro dovere", ha aggiunto il deputato Pd e ex ministro.