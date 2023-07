Egitto: Paita (Az-Iv), 'Zaki finalmente libero notizia che ci riempie di gioia'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Zaki Libero. Una notizia che riempie di gioia. Grazie al nostro ambasciatore al Cairo Michele Quaroni e a tutta la diplomazia italiana per l’ottimo lavoro svolto. Finalmente questo ragazzo potrà tornare a Bologna, lo aspettiamo. Non dimentichiamo Giulio...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Zaki Libero. Una notizia che riempie di gioia. Grazie al nostro ambasciatore al Cairo Michele Quaroni e a tutta la diplomazia italiana per l’ottimo lavoro svolto. Finalmente questo ragazzo potrà tornare a Bologna, lo aspettiamo. Non dimentichiamo Giulio Regeni, per il quale continuiamo a chiedere verità e giustizia". Così Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato e coordinatrice nazionale di Italia viva.