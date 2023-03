Lungo 9 metri e largo circa 2. «Questo corridoio condurrà a rivelare altri segreti all’interno della Piramide» ha dichiarato l’archeologo ed egittologo egiziano Zahi Hawass. Si tratta della nuova scoperta all’interno della Piramide di Cheope, costruita sull’altopiano di Giza durante la IV dinastia dal faraone Khufu (o Cheope).

I misteri legati alla Piramide di Cheope

Tra incognite e segreti. Alta 146 metri, la Piramide continua a riservare sorprese. Sebbene sia uno dei monumenti più antichi e più imponenti presenti sul pianeta, la sua fama non ha permesso di comprendere le modalità con le quali sia stato possibile erigerla. Il tunnel, fino a oggi sconosciuto – e la cui scoperta è stata annunciata con grande orgoglio dal team internazionale di ricercatori e archeologi di ScanPyramids –, è situato dietro l’entrata principale, sul lato Nord. Sondato da una telecamera introdotta nel corridoio attraverso una fessura di pochi millimetri, il tunnel si estende orizzontalmente rispetto al suolo e ha una forma a chevron, una sorta di “v” rovesciata. Secondo gli esperti non è stato completato.

Alla ricerca della tomba di Cheope

A margine di una conferenza stampa tenuta a Il Cairo, Hawass ha dichiarato: «Crediamo che qualcosa sia nascosto sotto quest’area, […] il sarcofago di Cheope potrebbe trovarsi sotto quel tunnel». In effetti, la tomba del faraone non è stata ancora trovata. Anche altri archeologi sostengono che potrebbe trovarsi in una stanza sotterranea non ancora scoperta.